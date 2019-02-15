І минулих вихідних двоє кременецьких саночників, які входять до збірної України, змагалися на швидких німецьких трасах. Причому головна команда країни з дворазовим учасником зимових Олімпіад Андрієм Мандзієм у складі в Оберхофі водночас продемонструвала свою майстерність і на передостанньому етапі Кубка світу, і в чемпіонаті Європи.

Посперечатися за нагороди проведених синхронно обох стартів, як прихильники цього виду, без сумніву, здогадуються, нашим співвітчизникам не вдалося. Втім кременецький ветеран локальними досягненнями має право похвалитися. Успішно подолавши сито кваліфікаційного відбору Ліги націй, у головних стартах кубкових перегонів посів тридцяте місце, а в чемпіонаті Європи — 23-тє. На відміну від львів’янина Антона Дукача, який у фінальних заїздах до фінішу не зміг доїхати і був дискваліфікований.

До складу естафетної команди наставники ввели все ж Дукача. Мабуть, помилилися. Наш квартет так нікого з конкурентів не зміг випередити, посівши в європейському чемпіонаті сьому позицію із семи учасників. На завершальний же етап Кубка світу до російського Сочі збірна України не поїде.

Натомість Юліанна Туницька разом із партнерами по юніорській збірній змагалася на п’ятому етапі Кубка світу в цій віковій групі. І на трасі у Вінтерберзі, де нещодавно відбувся чемпіонат світу серед дорослих, вихованці обласного ФСТ «Колос», підопічній тренера Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Світлани Кравчук удалося показати найкращий результат серед співвітчизників. У суперечці дівчат групи «А» виборола десяте місце.

З урахуванням сенсаційного виступу на одному з попередніх етапів Кубка світу в швейцарському Санкт-Моріці, коли Юліанна виборола титул віце-чемпіонки, можемо зробити висновок про невипадковість її успіху. Та й на юніорському чемпіонаті світу фінішувала 22-ю серед 54-х саночниць загальної класифікації всіх вікових груп.

Узявши участь усього в двох етапах юніорського Кубка світу з п’яти проведених, Юліанна Туницька посідає високе десяте місце і в загальному заліку перегонів. Можливість підвищити власний рейтинг матиме наприкінці цього тижня в уже згаданому Оберхофі, де юніори замінили дорослих, аби визначити лауреатів завершального етапу свого Кубка світу.

На фото: Юліана ТУНИЦЬКА.

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