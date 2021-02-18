На завершення — перевірка резерву

Минулого понеділка на Кременецькій санній трасі завершилися тижневі старти. Під час них найсильніші вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту та їхні друзі-суперники зі Львова визначили лауреатів юнацького і юніорського чемпіонатів України.

Як розповів президент Федерації санного спорту України і Тернопільської області Анатолій Малищик, змагання юнаків та дівчат віком від десяти до вісімнадцяти років у молодших вікових групах, як і зазвичай, засвідчили перевагу господарів траси. Натомість під час баталій старших їм довелося витримати серйозну конкуренцію з боку львів’ян.

Перемогами в своїх вікових групах кременецьких тренерів Василя і Надію Казміруків, Аліну Заряду і Світлану Кравчук, у порядку зростання вікових груп, порадували Олександр Швед, Богдан Дідик, Еліза Ганічева, Антон Шевчук і Дарина Федорчук. Відзнак за друге місце удостоїлися донька Аліни Заряди Таїсія, Максим Панчук та Ольга Гурник, за третє — Іван Шевчук, Вадим Швед і Дмитро Остапчук.

Наймолодшим, окремим з яких чи не вперше вдалося відчути почуття тріумфу, без сумніву, було приємно змагатися з такими вже досвідченими санкарками, як призерка молодіжного чемпіонату Європи Юліана Туницька чи її подруга Наташа Хитренко. Чемпіонкою серед дівчат найстаршої вікової групи стала Туницька, а Хитренко виборола «бронзу».

Домоглися успіху кременецькі санкарі і в заїздах двомісних екіпажів трьох вікових груп. Причому в наймолодшій чемпіонські титули вибороли відразу два кременецькі дуети — Вадим Швед — Назарій Пиза, Дарина федорчук — Таїсія Заряда, яких підтримали ще й Еліза Ганічева з Ольгою Гурник, виборовши «срібло», та Арсеній Бордійчук із Дмитром Соловійчуком — третє місце.

А в наступній віковій групі юнаків усі три кременецькі двомісні екіпажі зійшли на п’єдестал пошани. Чемпіонський титул вибороли Максим Панчук з Антоном Шевчуком. Срібними призерами стали Богдан Мельничук із Рустамом Шайдою, бронзовими — Денис Позняк із Дмитром Остапчуком. Нарешті, в найстаршій віковій групі перемогли Наташа Хитренко і Вікторія Коваль, третє місце дісталося Олександрові Сохацькому та його тезці Олександрові Твердохлібу.

Що ж стосується підсумків юніорського чемпіонату України, то в одномісних санях прогнозовано перемогла Юліана Туницька. Натомість Наташі Хитренко (і таке в спорті буває) вдалося «бронзу» особистих стартів дівчат поміняти на юніорське «срібло». І, звісно, в двомісному екіпажі юніорок знову не було рівних уже згаданим Наташі Хитренко і Вікторії Коваль.

Офіційний сезон у вітчизняному спорті завершився. Втім, поки ще морозно, ніхто не забороняє провести старти, скажімо, на першість об’єднаних територіальних громад. Однак уже з початку наступного тижня синоптики обіцяють потепління, що може негативно позначитися на трасі.

Фото із соціальних мереж