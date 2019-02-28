Найбільше імпортують з Польщі і Німеччини

У січні 2019 року підрозділи митного оформлення Тернопільської митниці ДФС оформили 5853 митні декларації, що на 146 відсотків більше, порівняно з аналогічним торішнім періодом. Більшість документів про імпорт — 4 556, решта декларацій свідчать про експортні операції — 1 297, причому всі вони стовідсотково оформлені в електронному вигляді.

Упродовж цього періоду тернопільські митники оформили 66,5 тисячі тонн вантажів, що на 22,9 тисячі тонн або на 52,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість товарів ішло на експорт — 56,6 тисячі тонн. На територію області впродовж січня цього року ввезли продукції вагою 9,9 тисячі тонн. Загальний товарообіг склав 66,6 мільйона доларів США і, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, збільшився на 7 відсотків.

Серед основних товарів, що експортувалися, такі: електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів, як продукти переробки на митній території тощо) — понад 43 відсотків від загальної частки експортованих товарів, продукти переробки овочів, плодів — 11,9 відсотка, а також цукор, кондитерські вироби — 8,7 відсотка.

Імпортували найчастіше електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) — 37,9 відсотка від загальної частки імпортованих товарів, транспортні засоби — 14,5 відсотка, механічне обладнання — 8,3 відсотка.

Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами з 56 країн світу. Перші позиції серед них займають Польща (57,7 відсотка від усього товарообігу), Німеччина (6,2 відсотка), Швейцарія (3,7 відсотка), Білорусь (3,6 відсотка). У географічному розрізі найбільше товарів на Тернопільщину імпортували з Польщі (51 відсоток від усього імпорту), Німеччини (13 відсотків), США (3,8 відсотка) та Італії (3,5 відсотка).

Експорт товарів здійснювався до таких країн, як Польща (понад 54,8 відсотка від усього експорту), Білорусь (понад 9 відсотків), Канада (6,6 відсотка).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області