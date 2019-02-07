Недалеко вже 22 лютого

За оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією в Тернопільській митниці ДФС громадяни вже сплатили майже 260 мільйонів гривень. Кількість оформлених із 25 листопада 2018 року до 31 січня 2019 року транспортних засобів сягнула 3938.

У тому числі 2313 автомобілів, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту — «євроблях».

У Тернопільській митниці ДФС нагадують громадянам, що опівночі 22 лютого 2019 року закінчується період дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5. Тобто вже 23 лютого 2019 року при митному оформленні транспортних засобів громадян акцизний податок стягуватиметься в повному обсязі, як це передбачено чинним законодавством.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області