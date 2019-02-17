Офіційна зарплата наповнює місцеві бюджети

Для того, аби підвищити рівень заробітної плати і ліквідувати борги з її виплати, фахівці фіскальної служби об’єднали свої зусилля з органами місцевого самоврядування.

Інакше і не можна, коли врахувати, що сплачений із заробітних плат податок на доходи фізичних осіб — основне з джерел наповнення місцевих бюджетів. Після введення в дію децентралізації об’єднані територіальні громади стали відповідальними за збільшення надходжень до своїх скарбниць. Тому працівники територіальних органів головного управління ДФС у Тернопільській області спільно з органами місцевої влади намагалися ні на мить не залишати без уваги контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці.

У січні 2019 року на засіданнях комісій заслухали керівників 46 підприємств та організацій, де заробітну плату виплачували в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Унаслідок перевірок 43 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло 52,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 68,6 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Окрім того, проведена роз’яснювальна робота з аналогічними 122-ма підприємствами та організаціями області допомогла 116 підприємствам підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож до бюджету ще надійшло 357,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 474,2 тисячі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відомості щодо суб’єктів господарювання, які виплачували працівникам заробітну плату нижче мінімальної надано управлінню держпраці у Тернопільській області, департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації, головному управлінню Пенсійного фонду України в Тернопільській області та головам об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних та міських рад.

У кожному районі створено робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу яких, зокрема, увійшли і представники фіскальної служби краю. Ці групи обстежують суб’єкти господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

За результатами контрольно-перевірочної роботи щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавств (єдиний внесок) проведено сім перевірок суб’єктів господарювання — юридичних осіб та дві перевірки суб’єктів господарювання — фізичних осіб. За їхніми результатами всього донараховано 88,3 тисячі гривень податків та зборів (штрафних санкцій та пені), у тому числі 78,7 тисячі податку на доходи фізичних осіб, 7,7 тисячі єдиного соціального внеску, 1,9 тисячі військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками в січні прийнято 5173 працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області