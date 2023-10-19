Найманим працівникам виплатили заборговану зарплату

Із початку року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області провели індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 58-ми підприємств. Після цього 51-не з них за погасило заборгованість із заробітної плати на суму 9,7 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб на понад два мільйони, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — на понад 2,8 мільйона гривень.

Окрім цього, на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухано керівників шести підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після них на всіх підприємствах ліквідовано заборгованість із заробітної плати на суму понад 2,4 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — на 457,4 тисячі гривень, з єдиного соціального внеску — на 1,1 мільйона гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. У цьому році на засіданнях комісій заслухано керівників 101 підприємства, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному, чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 90 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 880,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 611,7 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань і на 482 підприємствах та організаціях області. Як наслідок, 445 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло понад 6 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 6,3 мільйона єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області