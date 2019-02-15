Уже вдруге в Тернополі провели відкритий юнацький міський турнір із вільної боротьби пам’яті бійця батальйону «Збруч» Павла Римара. За нагороди змагань сперечалися понад шість десятків початківців 2008—2011 років народження з Тернополя, Вишнівця, Збаража, Підволочиська, Борщева, Скали-Подільської і Покровська Донецької області.

У баталіях старших із них, яким не більше дванадцяти, господарі килима жодним чемпіонським титулом не поступилися. В своїх вагових категоріях перемогли Тарас Драб’юк, Ростислав Давибіда, Артур Краєвський, Назар Таран із Тернопільської КДЮСШ №1 і Дмитро Патиковський з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Натомість у турнірі наймолодших лише в найлегшій ваговій категорії переміг Юрій Рабський з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. В інших же свою перевагу над ровесниками довели Олег Рись і Станіслав Бак із Вишнівця, Олександр Смакула та Ігор Захарків зі Збаража. Спеціальною відзнакою «За сміливість» нагороджена Олександра Черевата з КДЮСШ №1, яка в суперечці з юнаками змогла завоювати «срібло», поступившись лише Олександрові Смакулі. А гість із Донеччини Данило Селезньов удостоєний призу «За волю до перемоги».

Провести турнір на високому організаційному рівні управлінню сім’ї, молоді та спорту міської ради допомогли обласні осередок Асоціації спортивної боротьби України, федерація вільної боротьби спільно з асоціацією захисту прав і свобод молоді «Дружба» та спортивним клубом імені Богдана Сцібайла, осередок НОК України в Тернопільській області, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, тернопільські ОДЮСШ із літніх видів спорту і КДЮСШ №1, спортклуб «Галицькі леви», благодійні фонди «Подоляни» і «Наше майбутнє».

Традиційні міські змагання є одним з етапів підготовки юних спортсменів до чемпіонатів Тернополя і області, серії турнірів, що відбудуться впродовж першого півріччя.

Фото з архіву організаторів