У Львові визначилися лауреати відкритого Кубка з важкої атлетики пам’яті олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту Петра Короля. За нагороди змагань сперечалися близько півтори сотні спортсменів чотирьох юнацьких вікових груп та однієї дівчат — віком до вісімнадцяти років.

Саме в останній успішно виступила вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Адріана Череда. У ваговій категорії до 76 кілограмів підопічна заслуженого тренера України Степана Онищука і майстра спорту Іванни Павлик виборола друге місце.

А. ЯЦИНА.

Фото з архіву навчального спортивного закладу