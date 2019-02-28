Пасажир проти перевізника

До Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся тернополянин, інвалід ІІ групи, учасник Другої світової війни з проханням надати йому допомогу для захисту його прав, порушених водієм одного з перевізників обласного центру.

У зверненні чоловік пояснив, що, в обідню пору повертаючись додому з Центрального ринку Тернополя, вирішив скористатися послугами громадського транспорту. Він зайшов в автобус, який рухається маршрутом №3. Пенсіонер пред’явив водію посвідчення учасника війни. Оскільки сидіння, відведені для пільговиків, були зайняті іншими пасажирами, він сів на вільне місце в кінці салону автобуса.

В той час на проспекті Злуки проводили ремонтні роботи правої смуги дорожнього полотна, тому громадський транспорт їхав лівою смугою. Під час руху автобуса одна з пасажирок попросила водія пригальмувати перед зупинкою «Вулиця Чалдаєва». Той погодився і зупинив транспортний засіб. Пенсіонер теж поспішив на вихід. Та через свій вік він не встиг швидко перейти із задньої частини салону до передніх дверей, тож попросив водія почекати. Той відмовився, сказав, до їхатиме до наступної зупинки. Вона розташована далеко від потрібної літньому пасажиру, який, окрім цього, в руках мав важкі сумки.

Чоловік звернувся до адвоката центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Той підготував позовну заяву до Тернопільського міськрайонного суду. За негідну поведінку водія, котрий порушив права й інтереси учасника війни, і, можна сказати, познущався над особою похилого віку, позивач поставив вимогу стягнути з перевізника моральні збитки.

Торік у грудні суд частково задовольнив вимоги чоловіка. З перевізника на користь позивача стягнули 15 тисяч гривень.

Ірина МАКСИМЮК,

начальниця відділу правопросвітництва та взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

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