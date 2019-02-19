Переможці — без поразок

Рекордну кількість учасників зібрав цьогорічний чемпіонат Гусятинського району з шахів, який відбувся в Хоростківському будинку культури. Причому наймолодшому з 38-ми прихильників древньої гри нещодавно виповнилося сім, а найстарший невдовзі відзначатиме вісімдесятилітній ювілей.

Серед гравців, які змагалися в дорослому і дитячому турнірах за швейцарською системою в сім турів із п’ятнадцятихвилинним контролем часу, двоє кандидатів у майстри спорту й десятеро першорозрядників. На лауреатів баталій дорослих, окрім грамот і медалей трьом найкращим із них, також очікували тринадцять премій. Тож несподіванок, як зазвичай буває, вистачало. Скажімо, вже в другому турі молодий першорозрядник Віктор Ісаков із Хоросткова переграв досвідченого кандидата в майстри спорту Ярослава Новоженця. А пізніше здолав ще й таких серйозних суперників, як Михайло Демчина і Василь Цільо.

Цікаві ж і динамічні баталії завершилися перемогою ще одного хоростківця, кандидата в майстри спорту Михайла Сусли —6,5 очка із семи можливих. На очко від чемпіона відстав Володимир Маланчук із райцентру. А третє місце дісталося іншому досвідченому господареві змагань Романові Сороці. До шістки найкращих також увійшли вже згадані Віктор Ісаков із Михайлом Демчиною і найстарший учасник турніру Павло Вівчар, який завчасу зробив собі чудовий подарунок до майбутнього поважного ювілею.

Безкомпромісними були і змагання дівчат. До трійки призерів потрапили Христина Білоус, яка, крім того, виграла ще й приз за найкращий результат у віковій групі до чотирнадцяти років, Ольга Талабан і Христина Василенька. Серед третьорозрядників найкращим став Назар Гоц. А приз наймолодшого учасника дістався десятирічному Максимові Сарабуну.

Головною ж сенсацією дитячого турніру стала одноосібна перемога наймолодшого з учасників змагань Ігоря Тимофтея. Як і переможець дорослих баталій, юнак набрав 6,5 очка із семи можливих, заслуживши потрійну нагороду. Медалей за друге і третє місця удостоєні Денис Доскоч та Інна Подоляк. Серед юнаків 2009—2010 років народження призерами стали Денис Доскоч, Денис Гоц і Олександр Ольховецький. У цій же віковій групі серед дівчат — Інна Подоляк, Ангеліна Нагаєвська і Христина Гайдук. Нарешті в наймолодшій віковій групі тріумфували Ігор Тимофтей, Денис Мориляк, Владислав Задорожний, Валентина Балух і Мар’яна Ольховецька.

Про високий рівень організації змагань потурбувалися міський голова Хоросткова Степан Гладун, його заступниця Ольга Лівель, директорка міського будинку культури Світлана Ангел, директор гусятинського районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх» Антон Кузик.

Ю. ГРИЦЕВИЧ,

головний суддя.

Фото з архіву організаторів