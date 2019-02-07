Платникам відшкодували 71 мільйон гривень ПДВ

У січні 2019 року 88 суб’єктів господарювання Тернопільщини заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок у сумі 34 мільйони гривень. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

Ця сума на мільйон гривень перевищує аналогічний показник січня 2018 року.

— Станом на 1 лютого 2019 року платникам області відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 71 мільйон гривень ПДВ, — розповів Ігор Комендат. — Тоді як у січні минулого року відшкодували 30 мільйонів гривень. За результатами проведених перевірок податковими органами області в січні 2019 року упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 10 тисяч гривень.

Станом на 1 лютого 2019 року загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 79 мільйонів гривень. Із них 63 мільйони перебувають у процесі перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів. Окрім цього, 16 мільйонів гривень — у судовому та адміністративному розглядах.

Варто зазначити, що позитивна динаміка з відшкодування податку на додану вартість досягнута за рахунок ефективної роботи Електронного реєстру відшкодування ПДВ, який функціонує у відкритому режимі та демонструє громадськості, що процес адміністрування та відшкодування податку на додану вартість є автоматичним, прозорим та виключає будь-які можливості маніпулювання з відшкодуванням ПДВ.

Згідно з нормами Податкового кодексу України право на отримання бюджетного відшкодування має платник ПДВ, який прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування та подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію і заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається в податковій декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області