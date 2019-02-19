Подарунки: як оподатковувати та відображати в звітності

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Статтею 165 Податкового кодексу України встановлено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) — у частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на перше січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Водночас доходи, які включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено пунктом 164.2 статті 164:

— дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна в межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу;

— дохід, отриманий платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165), у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни.

Відповідно до пункту 164.5 статті 164 під час нарахування (надання) доходів у будь-якій не грошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Податковим кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К=100:(100 — сп), де К — коефіцієнт; сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їхнього нарахування.

крім того, згідно з пунктом 174.6 статті 174, доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою — підприємцем, оподатковуються на загальних підставах, передбачених розділом IV Кодексу для оподаткування додаткового блага.

Враховуючи сказане, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість подарунків, наданих такому платнику юридичною особою або фізичною особою — підприємцем, яка в розрахунку на місяць не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на перше січня звітного податкового року. При цьому, якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо з урахуванням положень пункту 164.5 статті 164.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку, вартість подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не вище встановленого співвідношення до однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на перше січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, відображається в податковому розрахунку за формою 1-ДФ під ознакою доходу «160».

Якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення відображається в податковому розрахунку за формою 1-ДФ під ознакою доходу «126».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області