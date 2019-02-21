Понад півмільйона транспортного податку

Упродовж січня цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували до бюджету 512,4 тисячі гривень транспортного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 137,6 тисячі гривень або на 36,7 відсотка.

Додатково до бюджету надійшло 108,4 тисячі гривень транспортного податку — плюс 26,8 відсотка до очікуваного. Причому надходження платежу від юридичних осіб порівняно з січнем 2018 року зросли на 29,6 тисячі гривень і склали 382 тисячі гривень.

Фізичні особи з початку 2019 року сплатили 130,4 тисячі гривень транспортного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 78 тисяч гривень — плюс 75,4 тисячі до очікуваного.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області