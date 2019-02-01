Разом із перемогою — другий розряд

Сто першій річниці бою під Крутами в Почаївському будинку дитячої творчості та спорту наприкінці минулого тижня присвятили кваліфікаційний турнір із шахів. Посперечатися з вісьмома юними місцевими прихильниками древньої гри приїхали і троє їхніх однолітків з обласного центру.

Підвищити свій індивідуальний шаховий рейтинг зголосилися вихованці будинку дитячої творчості та спорту Анатолій Захарчук, Марія Бойко, Артем Клекіт, Вадим та Анна Сімори, Денис Лотоцький, Ілля Капінос, Олександр Ярмулка, а також Дмитро Арсан, Ілля Кривенький і Станіслав Янків з обласного центру.

Турнір за коловою системою в десять турів завершився перемогою Іллі Кривенького — 7,5 очка. Юний тернопілець, який займається під керівництвом Валерія Трембача, відтепер — другорозрядник. Відставши від чемпіона на півочка, друге місце виборов підопічний місцевого тренера Валентина Лещука Вадим Сімора. А третім фінішував ще один тернопілець Станіслав Янків — шість очок із десяти можливих.

На фото: щасливі лауреати.

Фото з архіву організаторів