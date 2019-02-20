Розрахунки коригування до податкової накладної

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, в тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Помилка, яка допущена в полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, виправляється шляхом складання розрахунку коригування з урахуванням таких особливостей:

— у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено таку помилку;

— у заголовній частині розрахунку коригування — дані із заголовної частини податкової накладної з помилковим даними;

— у розділі Б — зі знаком «–» (виводяться в «0») відповідні показники всіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ);

— у графі 2.1 — код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів).

Розрахунок коригування складений до податкової накладної, яка не підлягала наданню отримувачу (покупцю) підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем). Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу — платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг.

Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

1) реквізити заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок;

2) у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з помилковими даними в полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта»;

3) такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з помилковими даними в полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта»;

4) у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з помилковими даними в полі «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області