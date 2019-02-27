Успіх, відзначений Президентом

Знайомтеся: десятикласниця Кімнатецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марія Кудасюк. Саме ця скромна й водночас надзвичайно здібна дівчина торік у березні виборола перше місце у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Школярка із Кременеччини продемонструвала блискучі знання, випередивши чотири десятки фіналістів. За вагомі успіхи у навчанні Марії призначили стипендію Президента України.

— Історією я захопилася давно. З дитинства полюбляла слухати різні перекази та бувальщини, запам’ятовувала їх, згодом почала аналізувати, — розповідає Марія.

Уже в школі зацікавлення історією набуло іншої, серйознішої та масштабнішої форми. Саме цей предмет став для Марії улюбленим. Вона зізнається, що її більше захоплює вивчення минувшини України, ніж світу, зокрема цікавлять часи козаччини, гетьманства. Приваблює школярку також стародавній період, адже він поки що малодосліджений. Тому Марія сподівається, що в майбутньому за нього ще візьмуться прискіпливі спеціалісти.

Окрім історії, дівчина полюбляє хімію, правознавство. Багато уваги приділяє опануванню української мови, адже вважає, що кожна людина повинна стежити за своїм мовленням, спілкуватися максимально грамотно. Поєднувати такі різні дисципліни, зізнається, неважко, бо кожна цікава по-своєму.

Цікавлюся в Марії, чи складною видалася підготовка до всеукраїнської олімпіади з історії. Дівчина запевняє: процес, навпаки, виявився захопливим, тим паче школярці допомагала як інформацією та літературою, так і психологічно вчителька історії Кімнатецької школи Тетяна Георгіївна Кузь, за що учениця їй дуже вдячна.

— Та й узагалі, якщо робиш те, що любиш, то в досягненні цілі важко не буде, — підсумовує думку Марія.

Не відчувала дівчина особливого хвилювання й під час виконання олімпіадних завдань. Налаштувалася, що отримає той результат, який продемонструє її рівень знань, тож вирішила, що переживання в інтелектуальних змаганнях зайві, недоцільні.

Встигає Марія і відпочивати: у вільний час слухає музику, а ще розвиває свої таланти — співає, пише вірші та прозу. На майбутнє у дівчини чимало мрій, та розповідати про них не спішить, адже переконана: якщо хочеш насмішити Бога — розкажи йому про свої плани. Наразі, зізнається, передусім розмірковує над вибором професії, у котрій реалізувала б свої знання та змогла б допомагати людям і Україні.

Фото з вільних джерел та архіву Марії Кудасюк