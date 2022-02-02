Олена Білосюк захворіла на коронавірус

Учора, за три дні до початку зимової Олімпіади в Пекіні, біатлоністка збірної України Олена Білосюк (Підгрушна) здала позитивний тест на коронавірус і змушена відправитися на самоізоляцію. Найімовірніше в команді відбудеться заміна, оскільки розпочинати Олімпійські ігри з чотирма спортсменками дуже ризиковано.

За словами старшого тренера жіночої збірної України Уроша Велепеця, якого відразу процитували більшість вітчизняних електронних ЗМІ, тренерський штаб боявся цього з першого дня після прильоту до Піднебесної. Ще відтоді, як позитивний тест підтвердився в керманича чоловічої збірної Юрая Санітри. Однак «ефекту доміно» все ж, на превеликий жаль, не вдалося уникнути. І шкода, без сумніву, що першою серед спортсменів захворіла саме вихованка тернопільського біатлону. Капітан жіночої збірної заради команди пожертвувала практично цілий рік. Пропускала перегони. Хоча хотіла брати участь у стартах, наставники наполягали готуватися до Олімпіади.

Уже в Пекіні кілька разів потренувалася, була налаштована оптимістично. Першого змагального олімпійського дня, коли відбудеться змішана естафета, була однією з головних претенденток на участь у ній. Та не судилося. У ніч із вівторка на середу в Олени піднялася температура. Зранку стало трохи краще, але… позитивний тест. Тільки час покаже і лікарі, звісно, підтвердять, чи зможе за два тижні до жіночої естафети знову увійти в змагальний ритм.

Тренерському ж штабу тим часом залишається хіба остерігатися, аби хвороба не перекинулася на інших членів делегації. За тренером і першою спортсменкою ті ж проблеми у сервісмена, потім — у фізіотерапевта. Кілька днів у збірної вже не було масажу, бо фізіотерапевт жіночої команди теж на карантині. Словом, тест Олени — це катастрофа. Навіть попри те, що інші спортсмени поки здорові.

Утім, життя не стоїть на місці. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак так само позавчора вже встиг підтвердити, що Олену Білосюк на Олімпіаді може замінити Анастасія Меркушина, яка увійшла до резервного складу команди, і в чеському Новому Місті готувалася до етапу Кубка IBU. Розпорядження стосовно термінового вильоту спортсменки до Китаю керівники вже віддали. Розмірковувати, зрештою, в них не було часу. Адже за правилами Олімпійських ігор заміну в складі національної збірної через форс-мажорні обставини чи позитивний тест на коронавірус можна було зробити до другого лютого включно.

Зрештою, стежитимемо за розвитком подій, новими повідомленнями зі штабу біатлонної збірної України. До завтрашнього четвергового полудня, коли газета підписуватиметься до друку, нові подробиці, без сумніву, з’являться. І, звісно, побажаємо якнайшвидшого одужання нашій видатній спортсменці, олімпійській чемпіонці, керівнику місцевого відділення НОК України в Тернопільській області.

Фото із соціальних мереж