Разом підтримаймо олімпійців

Тиждень тому, як прихильники спорту, безперечно, знають, розпочалися ХХХІІ літні Олімпійські ігри в столиці Японії Токіо. Старт найпрестижніших змагань сучасності відзначили і в Скоморохах Чортківського району.

З нагоди відкриття Олімпійських ігор у дитячому таборі «Лісовий» відбулося офіційне підняття Державного прапора України та прапора Національного Олімпійського комітету України на честь нашої зібрної.

«Олімпіада — справжнє спортивне свято, якого однаково сильно чекають спортсмени і вболівальники. Сьогодні ж ми організували спортивне свято для найменших жителів краю — дітей. Вони зможуть позмагатися в різних видах спорту, долучившись до олімпійського девізу «Швидше, вище, сильніше», — сказав, виступаючи перед учасниками, начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської облдержадміністрації Андрій Човган.

Стипендіатка місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Іванна Попадюк привітала дітей зі святом, передала олімпійські подарунки і зачитала лист-звернення президента НОК України Сергія Бубки з вітаннями з нагоди старту Олімпіади.

А після урочистостей діти взяли участь у різноманітних естафетах на швидкість, спритність, влучність. За кожну виконану вправу діти отримували фішки, які згодом змогли обміняти на призи. З цікавістю вони спостерігали і за показовими виступами з греко-римської боротьби.

Фото з архіву місцевого осередку НОК України в Тернопільській області