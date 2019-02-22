Як перевезти через кордон готівку

Порядок ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України фізичними особами готівкової валюти і банківських металів регламентується Положенням про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року за номером 3. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 положення готівкова валюта — це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти і монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро для вимог положення здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів, установленим Національним банком, на день перетинання митного кордону України або на день пересилання готівкової валюти, банківських металів (пункт 3 положення).

Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу (пункт 5 положення).

Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі (пункт 6 положення).

Фізичні особи здійснюють декларування переміщення готівкової валюти і банківських металів у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України (пункт 3 положення).

Пересилання в Україну/з України готівкової валюти і банківських металів у міжнародних поштових відправленнях здійснюється виключно з оголошеною їх вартістю (пункт 14 положення).

Пересилання в Україну, з України готівкової валюти і банківських металів у міжнародних поштових відправленнях здійснюється на умовах та в порядку, встановленому, зокрема, пунктами 5,6 положення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області