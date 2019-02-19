Як продати автомобіль юридичній особі — платнику єдиного податку

Відповідно до пункту 292.2 статті 292 Податкового кодексу України при продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Якщо основні засоби продані після їхнього використання протягом дванадцяти календарних місяців із дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їхньою залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Варто також нагадати, що основні засоби — це матеріальні активи, в тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання в господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується в зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Згідно з підпунктом 3 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання (юридичні особи), які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин).

Обмеження можливості обрання спрощеної системи оподаткування залежить від виду економічної діяльності.

Підакцизні товари (продукція) — товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим кодексом України встановлено ставки акцизного податку (підпункт 14.1.145 пункту 14.1 статті 14). До підакцизних товарів належать, зокрема, легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення десяти і більше осіб, транспортні засоби для перевезення вантажів (пункт 215.1 статті 215).

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність із продажу легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, тобто підакцизних товарів, що відповідає класам 45.11, 45.19 та 45.40 розділу 45 ДК 009:2010 Класифікації економічних видів діяльності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року за номером 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів», не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Тобто юридична особа — платник єдиного податку має право здійснити операцію із продажу транспортного засобу, який обліковувався на її балансі. При цьому при продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їхнього використання протягом дванадцяти календарних місяців із дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їхньою залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області