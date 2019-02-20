Залишилося три дні

У Тернопільській митниці ДФС нагадали, що через три дні, 22 лютого, завершується період дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5. Тобто з 23 лютого 2019 року акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі.

Із метою забезпечення максимальної кількості митного оформлення транспортних засобів у Тернопільській митниці подовжено графік роботи з понеділка по п’ятницю включно — з 9-ї до 22-ї години та у вихідні дні.

Митне оформлення транспортних засобів для вільного обігу в зоні діяльності Тернопільської митниці ДФС можна здійснити в підрозділах митного оформлення:

— відділ митного оформлення №1 митного посту «Тернопіль-центральний», який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28а;

— відділ митного оформлення №2 митного посту «Тернопіль-центральний» — м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38.

Консультацію щодо особливостей митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, можна отримати, зателефонувавши на «гарячу лінію» — (0352)43-03-21.

Для митного оформлення авто разом з митною декларацією на транспортний засіб, що декларується в режим імпорту, подаються такі основні документи:

— реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

— документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);

— рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області