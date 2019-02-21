Заповнення звітності з акцизного податку

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. З метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку, в зв’язку із внесеними змінами, ДФС України надала роз’яснення щодо декларування суб’єктами господарювання операцій з бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів.

Відповідно до змін, внесених до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів при їхньому ввезенні на митну територію України або реалізації виробником виробленого в Україні здійснюється зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними в підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215, із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10. Зазначені норми набрали чинності з 1 січня 2019 року.

До внесення відповідних змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» ДФС України пропонує податкові зобов’язання з пального, до якого застосовується підвищувальний коефіцієнт, декларувати певним чином.

Детально про те, як відобразити у звітності податкові зобов’язання з пального за повною ставкою акцизного податку, за пільговою ставкою, при нецільовому використанні пального, а також щодо оподаткування суб’єктами господарювання операцій із транспортними засобами йдеться у листі ДФС України від 20 лютого 2019 року за номером 5580/7/99-99-15-03-03-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області