Змінили місце обліку? Змініть і сертифікати відкритих ключів

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та підпункту 3.4.6 пункту 3.4 розділу 3 Договору про надання електронних довірчих послуг, затвердженого наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 5 листопада 2018 року за номером 121, користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані своєчасно проінформувати надавача електронних довірчих послуг про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа.

Тобто, при зміні місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи, користувачу електронних довірчих послуг необхідно звернутися до надавача електронних довірчих послуг із заявою на скасування кваліфікованих сертифікатів, які містять недостовірну інформацію, та надати комплект реєстраційних документів для формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області