Зимовий бліц у Борщеві

Завдяки прийнятій у Борщівській міській раді програмі розвитку шахів на 2016—2019 роки прихильники древньої гри краю забезпечені регулярною ігровою практикою, не мають проблем з інвентарем. Ось і минулої неділі шаховий клуб «Королівська фортеця», який очолює Ігор Багрій, провів у будинку культури традиційний зимовий бліц-турнір.

Суперечка дорослих цього разу завершилася перемогою легендарного в районі Якова Кубея. Багаторічний у минулому керівник районної фізкультурно-спортивної організації тріумфував зі справді гросмейстерським результатом — 8,5 очка з дев’яти можливих. Нічия з чемпіоном допомогла Віталієві Ковчу вибороти друге місце — 7 очок. А третім, відставши ще на половину бала, фінішував Степан Овчинников.

Не менш азартною виявилася і суперечка юнаків із дівчатами. Перемогли Максим Чернега і Діана Скорохід. За ними — Давид Лис і Юлія Масуляк, Тарас Дякун і донька Віталія Ковча Уляна.

Урочиста церемонія нагородження не обмежилася лишень ушануванням призерів змагань. Передусім відзначили найкращих шахістів району минулого року. Володарями перехідних кубків стали першорозрядник Руслан Кизима, а також найкращі серед юнаків і дівчат — Максим Багрій і вже згадана Діана Скорохід.

Ще один кубок поповнив й особисту колекцію нагород Якова Кубея. Всі лауреати бліц-турніру відзначені медалями, грамотами, преміями. Особиста подяка від організаторів спонсорам — Станіславові Гуцулу і Романові Домітраку.

Фото з вільних джерел