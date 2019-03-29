Алла ІВАНЧИШИНА: «Або дотримуйтеся законодавства, або платіть штрафи»

Нещодавно в головному управлінні ДФС у Тернопільській області на черговій традиційній гарячій лінії з усіма охочими спілкувалася заступник начальника управління — начальник відділу адміністрування податку на прибуток, взаємодії з питань трансфертного ціноутворення та моніторингу звітності управління податків і зборів з юридичних осіб Алла ІВАНЧИШИНА. Під час діалогу відповіла на всі запитання стосовно оподаткування неприбуткових організацій:

— Чи потрібно до звіту про використання доходів неприбуткової організації подавати фінансову звітність?

— Потрібно. Неприбуткові підприємства, установи та організації, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність.

— Протягом якого терміну організація має подати заяву з метою отримання статусу неприбуткової організації?

— Із метою отримання статусу неприбуткової організації зареєстровані новостворені установи та організації мають подати реєстраційну заяву за формою 1-РН державному реєстратору під час їх державної реєстрації або контролюючому органу за основним місцем обліку протягом десяти календарних днів із дня їх державної реєстрації.

—Чи необхідно подавати заяву при зміні місцезнаходження неприбуткового підприємства, яка пов’язана із зміною адміністративного району?

— Не потрібно. Інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана із зміною адміністративного району, оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

— Як неприбуткова установа, яка загубила рішення про включення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій, може отримати копію такого рішення?

— Копія рішення про включення неприбуткової установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій видається контролюючим органом за основним місцем обліку установи (організації) на її звернення в письмовому вигляді.

— Чи оподатковуються податком на прибуток підприємств доходи, отримані неприбутковою організацією від продажу основних засобів?

— Якщо кошти, отримані неприбутковою організацією від продажу власних основних засобів, буде використано для здійснення своєї статутної діяльності без розподілу доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб, то таке використання не є порушенням законодавства.

— Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації?

— Застосовується штраф у розмірі 170 гривень, за кожне неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, якого протягом року вже оштрафували, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області