База оподаткування при безоплатному постачанні товарів чи послуг

При безоплатному постачанні товарів/послуг складаються дві податкові накладні. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

У податковій накладній, складеній на суму, розраховану, виходячи з фактичної ціни постачання в графі 7 (ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ) та у графі 10 (обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ) зазначається «0», графа 11 (сума ПДВ) не заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються. Інші графи такої податкової накладної заповнюються в загальному порядку.

У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму перевищення, робиться позначка (15 – складена на суму перевищення бази оподаткування, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому в рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

У графі 2 розділу Б податкової накладної, складеної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання, зазначається «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статті 188 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання».

У графі 7 такої податкової накладної зазначається ціна постачання одиниці товарів/послуг без урахування ПДВ, розрахована, виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною (тобто ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість), а в графі 10 відповідно сума перевищення обсягу постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ (тобто обсяги придбання/виготовлення), у графі 11 – сума ПДВ.

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 12 при цьому не заповнюються.

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області