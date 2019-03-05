Богатирські забави

Майже сотня богатирів не тільки з нашої області, а й із Львівської і Київської вирішили посперечатися за нагороди відкритого чемпіонату Тернопільщини й відкритої першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з пауерліфтингу, жиму лежачи та класичного жиму лежачи. В змаганнях, проведених у ЗОШ №23, атлети захищали честь шістнадцяти спортивних клубів і двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Командна першість збірних юнаків і юніорів очікувано завершилася впевненим тріумфом вихованців Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Адже відразу дев’ять із них стали найкращими в своїх вагових категоріях — Марія Полянська, Юлія Ковбасюк, Альона Канюка, Лілія Тимошевська, Ярослав Василишин, Назар Шевченко, Назар Шаповал, Андрій Дольний, Вадим Гаврилюк. Хоча і конкуренти з Яворівської ДЮСШ на Львівщині намагалися не пасти задніх завдяки перемогам Вікторії та Володимира Марківих, Маркіяна Івахи, Олександра Посенка.

Натомість суперечка дорослих принесла командний титул «ліфтерам» тернопільського спортклубу «Олімп», за честь якого гідно постояли Віктор Шандригось, Павло Петрик, Ігор Власюк, Андрій Сава, Ярослав Смаль.

Лауреати нагороджені грамотами і медалями.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: під час змагань; головний суддя і тренер Ігор ЛИСИЙ зі своїми талановитими підопічними.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту