Для підтримки армії

Упродовж січня-лютого цього року платники податків Тернопільщини сплатили до державного бюджету 39,3 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

— Надходження перевищили очікувані майже на 4 мільйони гривень чи на 11,2 відсотка, — зазначив керівник фіскального відомства. — Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження збору зросли на 7,4 мільйона гривень.

Лише у лютому платники Тернопільщини спрямували на потреби армії 21,4 мільйона гривень військового збору, що на 19,4 відсотка перевищило очікувані надходження. Порівняно з лютим 2018 року приріст склав 4,7 мільйона гривень.

Ігор Комендат також нагадав, що військовий збір впроваджено в Україні з серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці. Тому фахівці фіскальної служби закликають роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже неоформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи державного бюджету, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області