Дохід від продажу банківських металів не оподатковується

Згідно з пунктом 1 статті 1 Закону України від 21 червня 2018 року за номером 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» валютні цінності — це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

При цьому пункт 2 статті 1 згаданого Закону встановив, що термін «банківські метали» вживається в значенні, визначеному Законом України від 18 листопада 1997 року за номером 637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» із змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 13 статті 1 останнього з цих Законів банківські метали — це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Згідно з підпунктом 14.1.247 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України торгівля валютними цінностями — операції, пов’язані з переходом права власності на національну валюту України, іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у національній валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, банківські метали.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних із переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами розділу IV Податкового кодексу (підпункт 165.1.51 пункту 165.1 статті 165).

Отож дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів оподаткуванню не підлягає.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області