І хто ж невмотивований?

Попри те, що дехто з колег автора цих рядків не втомлюється запевняти, ніби волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» утратили мотивацію, не пробившись до чільного квартету чемпіонату України серед жіночих команд суперліги, підопічні Віктора Туркули намагаються радувати своєю грою вболівальників. Свідченням тому і поєдинки передостаннього тринадцятого туру в Запоріжжі.

Тим, хто мав час спостерігати за двобоями з «Орбітою» в прямому ефірі, не важко було дійти висновку, що наших землячок аж ніяк не запідозриш у небажанні скласти гідний опір другій на сьогодні команді чемпіонату. Так, двічі поступилися. Але ж гляньте на підсумки обох зустрічей — 0:3 (18:25, 23:25, 23:25) і 1:3 (23:25, 24:26, 25:20, 15:25). Навіть без коментарів очевидців стає зрозуміло — суперечка була запеклою. В чотирьох із семи зіграних за два матчі партіях переможець визначався на «більше-менше».

На жаль, атакуючого потенціалу лідерів тернопільської команди Олександри Міленко (загалом набрала 33 очки), Інни Деніної (28) і Катерини Ткаченко (24), підтримуваних досвідченим диспетчером Тетяною Хилюк, для перемоги хоча би в одній зустрічі не вистачило. В «Орбіти», вочевидь, не менш вправні бомбардири.

В інших зустрічах тринадцятого туру зафіксовано такі результати: «Регіна» (Рівне) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 0:3, «Новатор» (Хмельницький) — «Університет» (Чернігів) — 3:2, 3:1, «Білозгар» (Вінниця) — «Волинь» (Луцьк) — 1:3, 3:0.

У завершальному чотирнадцятому турі першого етапу чемпіонату «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» прийматиме «Білозгар». І знову принципова суперечка, адже вінницькі волейболістки ще не забезпечили собі місця в чільному квартеті. В п’ятницю, 22 березня, гра розпочнеться о 17 годині 30 хвилин, у суботу, 23 березня, — опівдні.

На фото: луцькі волейболістки під час принципового двобою у Вінниці.

Фото із сайту Федерації волейболу України