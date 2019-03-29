Колишнім військовослужбовцям — про особливості надання адміністративних послуг

Особливості реєстрації приватним підприємцем, деталі внесення до паспорта відмітки про номер картки платника податків, деталі отримання довідки про відсутність заборгованості — запитання, які цікавили учасників ознайомлювального заняття щодо адміністративних послуг, що надаються фіскальними органами. Цього разу до головного управління ДФС у Тернопільській області завітали військовослужбовці та членів їхніх сімей, які навчаються за спеціальністю «Підприємництво» в Тернопільському національному економічному університеті.

Навчання здійснюється з метою реалізації проекту їхньої перепідготовки та соціальної адаптації. Оскільки ж підприємницька діяльність починається із реєстрації, вибору системи оподаткування, то надання адміністративних послуг, діяльність Центрів обслуговування платників податків — ті місця, звідки майбутні підприємці починають свій шлях у бізнес.

Лекторами для слухачів стали кандидат економічних наук, головний державний інспектор відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, електронних сервісів та електронного документообігу, організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг управління обслуговування платників ГУ ДФС у Тернопільській області Катерина Соколова, заступник начальника ДПІ — начальник відділу ведення ДРФО, обліку платників та об’єктів оподаткування Тернопільської ДПІ Тернопільського управління ДФС в області Лілія Волянюк. З особливостями роботи офісу великих платників ознайомив начальник Тернопільського відділу податкового супроводження підприємств Львівського управління офісу великих платників податків ДФС Валерій Лісницький.

У своїй доповіді Катерина Соколова акцентувала увагу на законодавчих підставах отримання адміністративних послуг, їх видами та термінами надання. Вона зазначила, що при заповненні заяв необхідно звернути увагу на правильність та повноту заповнення реквізитів. Адже іноді заявнику можуть відмовити в наданні послуги через недостовірність даних тощо. Інспектор також акцентувала увагу слухачів на електронних сервісах, запроваджених ДФС України. Саме вони спрощують роботу як платникам, так інспекторам. Бо ж за наявності електронного цифрового підпису деякими послугами заявники можуть скористатися не виходячи з дому, через Інтернет.

Лілія Волянюк детально розповіла про діяльність Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ. Вона зазначила, що тут заявники можуть скористатися сімнадцятьма видами адміністративних послуг. Зокрема, як громадяни можуть отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків або ж як підприємці — подати звітність, зареєструвати книгу обліку доходів і витрат тощо.

Після лекційного заняття Лілія Волянюк провела ознайомчу екскурсію в Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ. Слухачі ознайомилися зі зразками документів, формами заяв, розміщеними на стендах. Учасники оглянули зали прийомки звітності, надання адміністративних та консультаційних послуг, ознайомилися з графіком роботи ЦОПу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області