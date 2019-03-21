Корупцією не пахне?

У Хоростківській ДЮСШ імені М. Підодвірного наприкінці минулого тижня відбувся особистий юніорський чемпіонат Тернопільської області з важкої атлетики. За нагороди змагань сперечалися сім десятків атлетів віком до двадцяти років із тернопільських ОДЮСШ із літніх видів спорту і КДЮСШ №1, Бучацької, Скалатської і Хоростківської дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Переможницями серед дівчат у своїх вагових категоріях стали Соломія Зенченко зі Скалата, Аліна Волощук, Софія Закидальська, Мар’яна Івануха, Андріана Череда з ОДЮСШ із літніх видів спорту, Марія Максим і Мар’яна Василик з Бучача. А в суперечці юніорів не було рівних господарям помосту Віталієві Дадерку і Тарасові Суслі, Мирославові Самуляку зі Скалата, Вікторові Клюйку, Ігореві Півтораку і Романові Гудзу з Бучача та Владиславові Мазурику з ОДЮСШ із літніх видів спорту.

За підсумками змагань тренерська рада визначилася зі складом збірної області, яка наступного понеділка вирушить до Коломиї Івано-Франківської області для участі в юніорському чемпіонаті України.

Це — офіційна, так би мовити, інформація. Наостанок же ложка дьогтю до бочки з медом від заслуженого тренера України Степана Онищука. Ветеран важкої атлетики, як і його колеги, привезли до Хоросткова не тільки юніорів, а й дітей віком до тринадцяти років, для яких теж був запланований особистий обласний турнір. Яким же було здивування наставників, коли з’ясувалося, що управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації затвердило кошторис лишень на проведення… юніорської першості. Не знайти коштів на медалі і грамоти для початківців — поза його розумінням. Особливо з огляду на те, що атлетів юніорського віку від сили зібралося не більше десятка.

І, взагалі, в Степана Миколайовича складається враження, що нинішнє обласне керівництво галузі не проти знищити важку атлетику в краї. Торік, скажімо, вперше аж із 1949 року(!) не провели чемпіонат області серед дорослих, організувавши тільки дві обласні першості серед наймолодших та юніорів. Про проведення навчально-тренувальних зборів чи придбання інвентаря навіть не варто мови заводити. А, щоби діти мали змагальну практику і можливість виконувати спортивні розряди, доводиться їх возити на змагання до сусідніх областей.

Усе це, переконаний відомий спеціаліст, від непрозорого розподілу коштів керівниками управління. Ще ніколи такого не було, аби фахівці з того чи іншого виду спорту не були поінформовані, на які кошти можуть розраховувати впродовж року, і, відповідно, планувати свою роботу та участь підопічних у змаганнях. Корупцією не пахне?

Наостанок усе ж про хороше, навіть славне! Під час змагань колеги і учні щиро привітали з 50-літнім ювілеєм тренера Хоростківської ДЮСШ імені М. Підодвірного Ярослава Ваверчака. З роси і води, вам, пане Ярославе. І далі докладайте всіх зусиль для виховання талановитих важкоатлетів.

На фото: шестиразова призерка чемпіонатів України Андріана ЧЕРЕДА разом зі своїми наставниками, майстром спорту Іванною ПАВЛИК і Степаном ОНИЩУКОМ після перемоги в чемпіонаті області.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту