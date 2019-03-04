Краще не жартуйте

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує: якщо за операцією з постачання товарів/послуг податкова накладна не складена (але мала бути складена) та податкові зобов’язання не відображено, контролюючим органом визначаються суми податкового зобов’язання, що тягне за собою накладання на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків від суми визначеного податкового зобов’язання. А при повторному визначенні — 50 відсотків.

Окрім того, застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов’язань із ПДВ, нарахованих за операцією з постачання товарів/послуг, яка передбачена пунктом 120 прим.1.2 статті 120 прим.1 Податкового кодексу України.

У разі реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, штрафні санкції, передбачені абзацом другим пункту 120 прим.1.2 статті 120 прим.1 та пунктом 120 прим.1.1 статті 120 прим.1 Кодексу, не застосовуються.

Якщо після спливу десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення відсутня реєстрація в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування, на платника податку накладається штраф в розмірі 50 відсотків від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, а після реєстрації такої накладної в ЄРПН будуть застосовані штрафи передбачені пунктом 120 прим.1.1 статті 120 прим.1 (у залежності від кількості днів прострочки).

При цьому керівники та інші посадові особи продавця несуть адміністративну відповідальність згідно зі статтею 163 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області