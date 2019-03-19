Матимуть легальні доходи

Головне управління ДФС у Тернопільській області проводить систематичну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг отримання легальної заробітної плати та негативного ставлення до неофіційних трудових відносин. Проте є роботодавці, які виплачують своїм працівникам заробітну плату без сплати податку на доходи фізичних осіб та внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У кожному районі Тернопільщини створені робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу яких входять, зокрема, і представники фіскального відомства. Зазначені групи здійснюють обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

Із початку року проведено 22 перевірки. Зокрема, інспектори перевірили 17 суб’єктів господарювання — юридичних осіб та п’ять фізичних осіб. За їхніми результатами податківці донарахували 392,7 тисячі гривень податків та зборів. Зокрема, 137,7 тисячі податку на доходи фізичних осіб, 251,4 тисячі єдиного соціального внеску та 3,6 тисячі військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками в лютому прийняли на роботу 4773 працівників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області