Не забудьте задекларувати доходи

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Триває кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами — платниками податків протягом 2018 року, під час якої певні категорії фізичних осіб зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Громадяни зобов’язані включити суму отриманих протягом 2018 року доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати до першого травня 2019 року річну податкову декларацію за наслідками звітного 2018 року, а також нарахувати і сплатити до першого серпня 2019 року податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із таких доходів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області