Не забудьте!

Якщо впродовж року фізична особа продавала інші транспортні засоби, зокрема, вантажний автомобіль або транспортний засіб спеціалізованого призначення, то дохід від продажу підлягає оподаткуванню податком за ставкою п’ять відсотків незалежно від кількості таких операцій із продажу впродовж року. Також зазначені доходи є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

У випадку, коли дохід від операцій із продажу об’єктів рухомого майна отримує фізична особою — нерезидент, дохід оподатковується за ставкою вісімнадцять відсотків.

При продажу протягом звітного (податкового) року об’єкту рухомого майна на кшталт легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда іншим фізичним особам, дохід, отриманий продавцем від операції, оподаткуванню не підлягає.

Відповідно до пункту 179.2 статті 179 Податкового кодексу України обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував доходи, зокрема, від операцій із продажу майна чи даруванні, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок. В інших випадках, платник податку, який при продажі транспортного засобу отримав дохід, що підлягає оподаткуванню, зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області