Необхідна заява

Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України. Такий перехід здійснюється з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (пункт 298.2 статті 298 Кодексу).

Відповідно до підпункту 298.2.1 пункт 298.2 статті 298 для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за десять календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

Подати заяву про відмову з першого квітня 2019 року від спрощеної системи платник єдиного податку може до 21 березня.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання подає до відповідного контролюючого органу заяву (таку ж, як і для переходу на спрощену систему оподаткування) про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року за номером 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік». У заяві, зокрема, зазначається дата відмови від застосування спрощеної системи оподаткування та причини такої відмови.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області