Обмеження на проведення перевірок

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на період проведення антитерористичної операції забороняється проведення перевірок органами ДФС суб’єктів господарювання, що провадять діяльність в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

Заборона на проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання (в тому числі проведення перевірок органами ДФС) поширюється також на суб’єкти господарювання, які здійснили державну реєстрацію зміни місцезнаходження з території проведення антитерористичної операції на територію, підконтрольну Україні, і які втратили первинну документацію щодо здійснення ними господарської діяльності на території та в період проведення антитерористичної операції.

При цьому, згідно з абзацом сьомим підпункту 38.11 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України після подання до контролюючого органу повідомлення про неможливість вивезення первинних документів запроваджується мораторій на проведення будь-яких перевірок щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджуються та актуалізуються Кабінетом міністрів України відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС У Тернопільській області