Оподатковуємо дохід від продажу корпоративних прав

Підпунктом 14.1.55 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що дохід, отриманий із джерел за межами України — це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їхньої діяльності за межами митної території України, включаючи, зокрема, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Кодексу платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують іноземні доходи. Об’єктом оподаткування є іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Порядок оподаткування іноземних доходів регулюється пунктом 170.11 статті 170, підпунктом 170.11.1 якого визначено (з урахуванням вимог підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49), що в разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати до першого травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, та оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.1 статті 167 (18 відсотків), окрім доходів, визначених підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167, які оподатковуються за ставкою, визначеною цим підпунктом (9 відсотків), а також, окрім доходів, визначених підпунктом 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 Кодексу.

Підпунктом же «б» пункту 171.2 статті 171 установлено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів є платник податку.

Отже, при отриманні фізичною особою — резидентом доходу з джерелом виплати за межами України — іноземного доходу, зокрема, доходу від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставкою 18 відсотків. При цьому такий резидент зобов’язаний подати до першого травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області