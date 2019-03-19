Оподаткування ПДВ експорту соєвих бобів і ріпаку

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Наказом Міністерства фінансів України від 11 березня 2019 року за номером 105 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту соєвих бобів та насіння свиріпи або ріпаку.

Правові основи оподаткування ПДВ установлено розділами І — «Загальні положення», V — «Податок на додану вартість» та підрозділом 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Пунктом 63 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачене звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту соєвих бобів з 1 вересня 2018-го до 31 грудня 2021 року (товарна позиція 1201, згідно з УКТ ЗЕД) та насіння свиріпи або ріпаку з 1 січня 2020-го до 31 грудня 2021 року (товарна позиція 1205, згідно з УКТ ЗЕД). При цьому, звільнення не поширюється на зазначені операції, якщо їх здійснюють сільськогосподарські підприємства — виробники цих олійних культур, вирощених ними на землях сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності таких сільськогосподарських товаровиробників чи в їхньому постійному користуванні або використовуються ними на правах оренди (суборенди) чи емфітевзису (абзац четвертий пункту 63 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Узагальнюючою консультацією платникам роз’яснено, якими законодавчими актами необхідно користуватися при визначенні понять для цілей застосування абзацу четвертого пункту 63 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

Повідомляємо, що Наказ №105 розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України за посиланням: https://www.minfin.gov.ua/news/view/nakazy-ministerstva-finansiv-ukrainy–?category=aspekti-roboti&subcategory=zakonodavstvo.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області