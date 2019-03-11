Пам’ятайте про декларацію доходів

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Пунктом 164.2 статті 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається певні види доходів.

Зокрема:

— доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164);

— суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору. При цьому при отриманні зазначених у підпункті 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 доходів від фізичних осіб — платників єдиного податку четвертої групи, їх отримувач зобов’язаний включити суми таких доходів до річної податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний рік та самостійно сплатити з них установлені Кодексом податки та збори (підпункт164.2.2 пункту 164.2 статті 164).

Згідно ж із підпунктом 2 пункту 2 розділу IІІ Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859, із змінами та доповненнями, в рядку 10.1 розділу ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) платнику податку в зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктами 164.2.1, 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 Кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області