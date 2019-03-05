Після обласних стартів — чемпіонат України

У спортивно-оздоровчому клубі «Тернопіль», відомому ще й під назвою «Ринг», визначилися лауреати відкритої першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з кікбоксингу за версією ІСКА. Майже сотня учасників, серед яких початківці, юнаки, юніори і молодь із навчального спортивного закладу та спортивних клубів Тернополя, Львова, Чорткова, Товстого і Заліщиків, продемонстрували свою майстерність у розділах фул- та лоу-кік.

Напружені баталії, як повідомив головний арбітр, суддя міжнародної категорії Сергій Колесник, завершилися командною перемогою об’єднаної збірної ОДЮСШ і спортклубу «Тернопіль». Відзнаки за друге місце дісталися львівському «Тріумфу». А на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялися кікбоксери з Чорткова.

Лауреати нагороджені кубками, медалями і грамотами. Та головна відзнака для переможців в особистій суперечці в своїх номінаціях і вагових категоріях — можливість виступити в складі тієї чи іншої збірної на чемпіонаті України, який наприкінці наступного тижня відбудеться в столиці нашої держави.

А. ЯЦИНА.

На фото: під час змагань; Сергій КОЛЕСНИК дає настанови одному зі своїх підопічних.

Фото з архіву навчального спортивного закладу