Понад мільярд гривень платежів до зведеного бюджету

Упродовж січня-лютого 2019 року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України один мільярд 72,5 мільйона гривень платежів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 129,1 мільйона або на 13,7 відсотка.

Майже 41 відсоток усіх надходжень становлять платежі до державного бюджету — 436,2 мільйона гривень. Це на 22,9 мільйона більше аналогічного торішнього показника. Решта 59 відсотків надходжень — платежі до місцевих бюджетів. За два місяці цього року місцеві скарбниці поповнилися на 636,3 мільйона гривень. Порівняно з 2018 роком приріст надходжень склав 106,1 мільйона (плюс 20 відсотків).

Варто зауважити, що впродовж останніх чотирьох років надходження до державної казни, контроль за якими здійснює фіскальна служба, зросли втричі. Дохідна ж частина бюджетів органів місцевого самоврядування за цей же період — у 2,5 разаів. Цьому сприяло суттєве розширення податкової бази місцевих бюджетів у зв’язку з децентралізацією.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області