Ростемо ж ми, гей!

Свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів із початку 2019 року вже виконали 2987 мешканців Тернопільщини. Про це повідомив заступник начальника головного управління ДФС в області Петро Якимчук.

Порівняно з минулим роком кількість декларантів зросла на 746 осіб. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 1228 чоловік. Правом же на податкову знижку за цей період скористалися 1759 осіб.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 3,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 900 тисяч гривень військового збору, – констатував Петро Якимчук. — Найчастіше декларанти заявляли про отримання доходів від здачі в оренду житла та продажу рухомого чи нерухомого майна. Громадяни подали відповідно 111 та 217 декларацій та заявили про отримання 5,6 мільйона та 23,8 мільйона гривень доходів. Про отримання спадку та дарування на суму 39 мільйоні повідомили 323 особи. Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларували 54 мешканці області на суму 2,8 мільйона гривень.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб, а це — 1,9 мільйона і 900 тисяч гривень визначили громадянами, які отримували торік подарунки та спадщину або здійснювали продаж нерухомого чи рухомого майна. Тим, хто отримував доходи від незалежної професійної діяльності та здавав в оренду нерухоме чи рухоме майно, необхідно буде сплатити відповідно 500 і 80 тисяч гривень податку.

Відрадно, що дванадцять тисяч мешканців нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок. Вони задекларували 200 тисяч гривень доходу. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів і заявлена ними сума зросли удвічі.

Окрім цього, дванадцять осіб заявили про отримання мільйонних статків на загальну суму сорок міьйонів гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж чи здача в оренду нерухомого та рухомого майна, спадщини чи дарування тощо. Мільйонери мають додатково сплатити 300 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 100 тисяч військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області