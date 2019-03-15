Спочатку «Диво-шашки», а через тиждень — «Біла тура»

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з шахово-шашковим клубом «Авангард», як завжди на початку весни, оголосили про цікаві змагання для юних прихильників інтелектуальних ігор. Наприкінці наступного тижня, 23—24 березня, першими вступлять у бій школярі, які захоплюються шашками.

Їхні традиційні відкриті обласні змагання «Диво-шашки» розпочнуться в суботу, 23 березня, об одинадцятій ранку. Участь у них візьмуть ті з команд, які до нинішнього дня, 15 березня, встигли подати заявку на участь. Склад кожного з колективів — три юнаки та одна дівчина 2005 року народження чи молодші. При проходженні мандатної комісії на кожного з юних спортсменів необхідно подати свідоцтво про народження та учнівський квиток. Реєстрація ж команд завершиться за п’ятнадцять хвилин до початку турніру. А ось офіційні заявки, завірені лікарем і представником, мають бути надані за годину до початку змагань.

Аналогічні умови і для участі у традиційних відкритих обласних змаганнях школярів із шахів «Біла тура», які відбудуться через тиждень — 30—31 березня. З тією лишень різницею, що участь у них можна підтвердити до п’ятниці, 22 березня.

Лауреати традиційних турнірів будуть нагороджені кубками, медалями і грамотами тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

За більш детальною інформацією звертайтеся до Олега Володимировича Іскри (телефон (098)970-90-80) та Ігоря Зіновійовича Подольського (телефон (097)187-13-34).

Фото тернопільського «Спорту для всіх»