Торгівля пальним — ліцензована діяльність

Ліцензування діяльності всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним запроваджується з першого липня цього року. Ліцензії на право оптової роздрібної торгівлі пальним видаються терміном на п’ять років, причому встановлено річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі.

Її розміри такі:

— пальним, за наявності в ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, — 5000 гривень за кожне місце;

— пальним, за відсутності в ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, — 10000 гривень.

Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним — одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання.

Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області