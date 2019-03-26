У пам’ять про наставника

Концертний хол готельного комплексу «Одеса» став ареною проведення XXVI чемпіонату України з армспорту. Серед 170 найсильніших рукоборців із більшості областей нашої держави, які претендували на нагороди змагань, були і тернопільські атлети.

Честь збірної краю захищали вихованці спортивного клубу «Колізей» і Тернопільської обласної ДЮСШ із літніх видів спорту. І знову підтвердили, що є одними з фаворитів у своїх вагових категоріях та гідно продовжують справу наставника, найсильнішого рукоборця планети Андрія Пушкаря, якого, на жаль, уперше не було з ними на всеукраїнських змаганнях.

Відразу трьом із них пощастило завоювати по одній золотій і срібній медалі. У ваговій категорії понад 100 кілограмів відзначився Вадим Стецюк — перше місце в турнірі на ліву руку і друге — на праву. Натомість Олег Петренко із Дмитром Шемчуком не мали собі рівних у суперечці богатирів, чия вага не перевищує 85 кілограмів. Причому у вирішальному поєдинку на ліву руку переміг Олег, на праву — Дмитро.

А ще одну медаль до командної скарбнички поклав Ігор Пасєка, який виборов друге місце в боротьбі на праву руку серед атлетів вагою до 100 кілограмів. Непогано виступили і двоє їхніх товаришів. У своїх вагових категоріях Назар Білінський посів п’яте і шосте місця, Юрій Задорожній — шосте і сьоме.

А. ЯЦИНА.

На фото: тернопільські рукоборці після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального спортивного закладу