У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» триває доволі напружена боротьба. Чорні, незважаючи на відсутність пішака, продовжили пресинг позиції білих ходом 25… Фb5—с4!?

Саме за такий варіант висловилися Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького, Мирон Постолан із Жукова Бережанського районів, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Владислав Кустра, Ігор Пастернак, Ігор Чайка, Марко Кміть із Тернополя, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Тимур Кая з турецького Стамбула, Володимир Люба із Житомира, Тетяна Борисяк і Олександр Кислий із Теребовлі, Кирило Волинський з Полтави, Валерій Молдавчук з Ворохти Івано-Франківської області і Валентин Гулька з Чорткова.

А ось пропозицію Богдана Буковського з Козової (25… h7—h6) ніхто не підтримав.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Th8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4

Білі, наразі уникаючи розмінів, відповідають:

Те2—d2… ?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найактивніших учасників очікують нагороди. Свій варіант 26-го ходу чорних до понеділка, 25 березня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

П’ЯТЬ ХВИЛИН НА ДІАГРАМУ

Років тридцять тому автора цих рядків заворожила оригінальна ідея при розв’язуванні етюду. Спробуйте і ви її знайти.

Білі починають і досягають нічиєї.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел