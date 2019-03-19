Вартість ремонту автомобіля до складу витрат не включите

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначений статтю 177 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 177.2 цієї статті об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця.

Відповідно ж до підпункту 177.4.5 пункту 177.4 не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування, зокрема, витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених згаданою статтею.

Основні засоби подвійного призначення, зокрема, легкові та вантажні автомобілі не підлягають амортизації (підпункт 177.4.6 пункту 177.4).

При цьому перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, також визначений пунктом 177.4, не містить витрат на ремонт власного (орендованого) вантажного (легкового) автомобіля, що належить до основних засобів подвійного призначення.

Отже, фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування не має права включити до складу витрат вартість ремонту власного (орендованого) вантажного (легкового) автомобіля, що використовується в її господарській діяльності та належить до основних засобів подвійного призначення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області