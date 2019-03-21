Ввозимо електромобілі на митну територію України

Відповідно до статті 74 Митного кодексу України (далі — МКУ) імпорт (випуск для вільного обігу) — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

При ввезенні на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, з метою вільного обігу сплачуються такі митні платежі:

— ввізне мито згідно з частиною першою статті 286 МКУ за ставками, встановленими Законом України від 19 вересня 2013 року за номером 584-VІІ «Про Митний тариф України» зі змінами і доповненнями.

Відповідно до розділу XVII Митного тарифу України, встановленого згаданим Законом, ставка ввізного мита на транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома) у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, становить нуль відсотків бази оподаткування (митної вартості). У випадках, встановлених законами України, товари, поміщені в митний режим імпорту, можуть оподатковуватися особливими видами мита;

— податoк на додану вартість за ставкою, встановленою статтею 193 розділу V Податкового кодексу України.

Водночас, відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу Законом України від 23 листопада 2018 року за номером 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», передбачено тимчасове (на період до 31 грудня 2022 року) звільнення від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (пункт 64 підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу);

— акцизний податок за ставкою, встановленою десятим абзацом підпункту 215.3.5 прим.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу.

Ставка акцизного податку для транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), встановлюється в розмірі 1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області